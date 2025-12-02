Александър Сано става водещ на ново риалити

Александър Сано ще води новото риалити "Вече играеш... Стоичков", чиято цел е да открие кой ще влезе в ролята на Камата в предстоящия биографичен филм за големия български футболист. Това обяви самият актьор в ефира на "На кафе". Той се включи от Барселона, където в момента текат снимки за продукцията.

Сано сподели, че не може да разкрие много детайли, но увери, че изборът на актьор ще бъде финализиран съвсем скоро. По думите му кастингът е отворен, за да се даде шанс на непознати, но талантливи кандидати: "Никога не знаеш откъде може да се появи истински диамант", коментира той.

Водещият подчерта, че физическата прилика с Ицо ще бъде важен фактор при селекцията: "Няма как да дадем ролята на някой рус със сини очи", пошегува се Сано.

В разговора той разкри още, че макар да не е запален фен на футбола, има кратка "кариера" от два дни в отбора на "Дунав" Русе. С усмивка добави, че в младежките си години самият Стоичков е бил на крачка да заиграе там, но късметът – и съдбата на футбола – го пращат в ЦСКА, откъдето започва звездният му път.

