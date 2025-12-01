Финалист аут от "Игри на волята"

Финалистката Николета Кръстева приключи участието си в екстремното приключение “Игри на волята” след загуба в елиминационнен сблъсък тази вечер. В битката за оцеляване тя се изправи срещу един от най-върлите си противници Алекс и колоритния Теодор-Чикагото.

Съревнованието изправи тримата воини пред изпитания за точност, ловкост и издръжливост. Плувните умения на стюардесата ѝ позволиха да натрупа ранна преднина, която обаче не беше достатъчна за крайния успех.

Физическата издръжливост даде предимство на миньора Теодор при силовите елементи, а точният мерник му донесе и триумфа в битката. За победата си той получи богатството на своята съперничка от 150 златни гроша и “Сабите на спасението”, които му осигуряват два допълнителни гласа при бъдещ племенен съвет. Второто място в битката пък зае борбеният Алекс.

Утре в Дивия север финалистите ще се сблъскат с чисто ново предизвикателство, което ще изпита волята им за победа до краен предел.

