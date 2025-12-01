Веселин Маринов се оплака за тежка болка

Веселин Маринов се оплака за проблем със зъб.

Любимецът на народа още се ужасява от сполетялото го преди време премеждие по вина на зъболекар в Германия, където изпълнителят на „Лятна жълта рокля" се е изявявал с успех в продължение на 5 години.

„Един тамошен лекар - д-р Петрас, ми извади здрав зъб. Но без да направи панорамна снимка. Синусите ми се напълниха с гной, бях на косъм да направя менингит", върна лентата назад популярният певец.

Лекарите във Военна болница обаче успели да предотвратят опасния развой на възпалението и да вдигнат на крака известния си пациент. „Положението беше много зле, но ми направиха лицево-челюстна операция", доверява още Маринов.

И точно когато изпълнителят лежи в болницата, малко след хирургичната интервенция, открадват ладата му. Веселин Маринов разказва, че „лимузината на соца“ преди това била собственост на брат му.

„Беше я купил за 9100 лева, а ми я продаде за 14 000", описва с хумор сделката звездата на БГ шансона. За съжаление, в живота на Веселин Маринов има и друга драма. Тя също е можела да бъде с фатален край, но и при нея му се разминало. И пак с физически страдания и продължително лечение, пише „България Днес“, цитирано от Hotnews.bg.

„Направих лоша катастрофа край Севлиево. Дъщеря ми току-що се беше родила. Счупих ребра, лежах по болници", не може да забрави тежкото петепе Маринов.

Той обаче вече е променил шофьорските си навици и не си позволява да обикаля България надлъж и шир, без почти никакъв сън. Отказала го случка, която звучи невероятно, но изпълнителят на „Горчиво вино“ е абсолютно убеден в нейната достоверност.

Певецът имал концерт във Враца, но след него решил да поеме към другия край на България за участие в Смолян. "А бях спал само от 2 до 7. От Смолян пък тръгвам към Кърджали да пея в един завод", спомня си Маринов. Но нямало как да не уважи и рождения ден на своя близък приятел Иван Стаматов в Хасково. След купона пък, отново без да поспи, натиснал газта към Разлог и оттам поел към София.

„И в един момент виждам пред себе си светлините на „Люлин", твърди с изумление топ изпълнителят. Той и досега по никакъв начин не може да си обясни как е стигнал до София, спейки зад волана. Единственият му спомен е как е заредил с гориво на крайпътна бензиностанция. „Ужас, нямам представа как съм карал! Бях толкова шокиран, че направих обратен завой на колелото, тъй като идвах от посока Драгичево, за да вляза повторно в София", споделя абсурдната ситуация Маринов.

„Оттогава гледам да поспя. Спирам, спускам седалката и заспивам. Заспивал съм дори на Околовръстното в София, до Телевизионната кула", разказва емблематичният певец.

