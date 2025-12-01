Обичана родна певица обяви най-радостната новина

Лора Караджова стана майка за трети път! Радостната новина певицата съобщи в социалните мрежи, като сподели и трогателен кадър на новородената си рожба.

"Сега на ред си ти! Бебе номер три. Добре дошъл мъничък Никола. Мама скоро ще те води в мола. Но до тогава много трябва да ядеш и не много да ревеш!", написа изпълнителката в Инстаграм.

За Лора това е третото дете, а за баща ѝ, легендарния вокалист на "Сигнал" Йордан Караджов - още едно внуче, което да радва семейството. Певицата вече е майка на две прекрасни деца: дъщеря ѝ Алиса, родена около 2014 г. и синът ѝ Матео, който се появи на бял свят по време на пандемията.

