Шах. Наш топ водещ залови престъпник

Водещият на „Преди обед” по bTV Петър Дочев разказа сензационна история от скорошното си пътуване до Барселона.

Оказва се, че той помогнал на полицията да залови преследван престъпник. Горд от себе си, актьорът разказа подробности за ситуацията.

„Както се разхождам, гледам, че някакъв човек тича, което е нормално, защото в Барселона всички тичат. След това обаче виждам, че след него тича полицай и нещо вика”, обясни Дочев. Той просто си протегнал крака и спънал беглеца от полицията. След малко на мястото дошли няколко патрулки и извършили арест.

Полицията разпитала и Дочев, а той казал, че няма нищо общо и изкарал, че е спрял престъпника едва ли не случайно. Колежката му Яна Донева коментира историята с думите, че трябва да го направя почетен гражданин на Барселона.

