Стоян Колев от испански затвор. Г-н Демерджиев, аз ли съм най-големият престъпник?
Тиктокърът отправи обръщение към министъра на МВР в социалните мрежи
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Тиктокърът отправи обръщение към министъра на МВР в социалните мрежи
Полиция и жандармерия спряха след преследване Ауди А5 с дрогиран шофьор
Какво сподели пред камерата Васил Костов
Как е станала куриозната ситуация
Заради него се случиха всички ексцесии на голямото градско дерби с Ботев на стадиона в парк "Лаута"
Писъците на майката и децата вдигнали съседите на крак посред нощ
Люмович е един от десетте най-опасни престъпници в Европа
На лек режим е от три години
Животът на най-красивия мъж на всички времена бе лавина от скандали
През 2021 година е обявен за общодържавно издирване за кражби и документни измами
Дрънчат белезници
С полицейска мярка за срок до 24 часа мъжът е оставен в ареста
Задържан е за 72 часа
Започнало е разследване по случая
Станало е в град Монтана
Как е успял да изчезне, след като е бил осъден
Огледът установил смъртоносна прободна рана в гърлото му и рана в главата
Историята е като от криминален филм
Какво казаха от МВР за случая
Засега хне се дават подробности за случая