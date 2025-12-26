Осъден доживот известен престъпник издаде тайната си

Над 6000 осъдени и задържани посрещат Рождество Христово зад решетките в българските затвори и арести. Сред тях е и Васил Костов, осъден на доживотен затвор без право на замяна, който говори пред Би Ъи Ви за живота си в затвора, за семейството и за тежестта на присъдата.

„Аз съм от така наречената банда Килърите", казва лишеният от свобода пред камерата.

Костов е зад решетките от близо 15 години. Влиза в затвора, когато съпругата му е бременна в осмия месец. Дъщеря му никога не е живяла с него и днес вече е на 15 години. Само по празници като Коледа той има възможност да я прегърне и целуне.

„Всички тези инициативи действат мотивиращо. Те доближават лишените от свобода до семейната среда. Не можем да компенсираме липсата на близките, но се опитваме да се доближим", обяснява Пролет Николова – инспектор „Пробация" в Софийския затвор.

От 28 години капелан в затвора е Иводор Ковачев – инициатор на коледното събитие зад решетките. Според него вторият шанс е ключов:

„Ако не му се даде втори шанс, рано или късно той ще излезе и, ако няма промяна, ще отиде при друг човек – и детето на друг", казва духовникът.

Попитан дали съжалява за нещо от миналото си, Васил Костов е категоричен:

„Единственото, за което съжалявам, е, че не бях със семейството си. Аз нямам обвинение дори в опит за убийство."

Съпругата му Снежанка допълва, че той е осъден „като помагач на неизвестен извършител".

