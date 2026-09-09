Стоян Колев от испански затвор. Г-н Демерджиев, аз ли съм най-големият престъпник?

Скандалният Стоян Колев направи включване от затвора. Арестуваният преди дни в Испания се обърна и към вътрешния министър Иван Демерджиев.

И продължи: "Добре, ако аз съм най-големия престъпник и идвам да взема в България тези бонуси ще дойда. Щях да дойда доброволно. Обаче не. Сега съм в затвора в Мадрид."

Блогърът, който избяга от домашния си арест, бе арестуван от испанските власти във Валенсия. Всичко това бе видяно на живо във видеоклип в профила на Колев в Tik Tok.

"Здравейте господин Демерджиев, искам да ви кажа, че сезонът не е приключил. Ъндърграундът може да бъде вързан, може да бъде хванат. Аз съм ши*арият Че Гевара. Да живее България!"

