Щракнаха белезници на укриващ се престъпник-беглец
Полиция и жандармерия спряха след преследване Ауди А5 с дрогиран шофьор
Полиция и жандармерия спряха след преследване Ауди А5 с дрогиран шофьор
Люмович е един от десетте най-опасни престъпници в Европа
Обвинението се основава на показанията на бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова
Свидетели разказват за груба употреба на репресивния апарат срещу политически опонент
В съда стана ясно, че той е с влошено здраве и за последните месеци е отслабнал с 20 кг
Гайтански бе задържан с прокурорска мярка за до 72 часа
Гайтански бе задържан с прокурорска мярка за до 72 часа
Задържането на Стоянов е след получен сигнал в полицията от гражданин
Ернестина Шинова зове да не бързаме да съдим актьора