Още един арест заради скандалния тиктокър Стоян Колев

Сюжетът около издирвания Стоян Колев става все по-заплетен. Приятелката му е била задържана тази сутрин в Бургас и отведена за разпит, съобщава GlasNews, позовавайки се на източници, близки до разследването. Една от основните линии е дали жената е знаела къде се намира Колев след бягството му от домашния арест и дали е поддържала контакт с него. Засега няма информация тя да е обвинена в престъпление.

Полицията стигна до най-близкия му човек

Разследващите ще изясняват кога за последно жената е разговаряла с Колев, какви контакти са имали след изчезването му и дали тя е разполагала с информация за местонахождението му.

Към момента не е ясно дали задържането й е свързано единствено с разпита или полицията проверява и други обстоятелства. Според информацията основната задача е да бъде възстановена цялата хронология на бягството и укриването на Колев.

Избяга от домашния арест и се включи на живо в ТикТок

Стоян Колев беше обявен за издирване на 24 август, след като премахна електронната гривна за наблюдение и напусна адреса, на който трябваше да изтърпява домашния си арест.

Историята придоби още по-гротескен обрат, когато след бягството Колев се появи на живо в ТикТок и заяви, че вече се намира извън България. По същото време полицията официално потвърди, че го издирва.

Два дни по-късно Районният съд в Пазарджик промени мярката му за неотклонение в задържане под стража след искане на прокуратурата заради нарушаването на домашния арест.

Испанците го намериха след информация от България

В крайна сметка Колев беше установен и задържан в Испания. По информация на източници испанската полиция е действала след сигнал от българското МВР, което е предоставило данни за издирвания мъж, включително информация къде се намира.

Очаква се Колев да бъде върнат в България през следващата седмица и да бъде предаден на българските власти. След това предстои да се яви пред съда.

Мистерията с електронната гривна

Още на 25 август вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че няма съмнение, че Колев ще бъде открит и задържан. Той постави въпрос и около електронната гривна, с която е бил следен обвиняемият.

Според Демерджиев трябва да бъде изяснено защо поставеното на Колев устройство не е разполагало с необходимата възможност за проследяване.

Обвиненията срещу него започват от АМ Тракия

Срещу 39-годишния мъж вече има внесен обвинителен акт. Делото е свързано със случай от 16 юни на АМ Тракия, когато според прокуратурата Колев е управлявал автомобил след употреба на наркотично вещество, шофирал е агресивно и е размахвал пневматично оръжие.

Има и обвинение за хулигански действия в Съдебната палата в Пазарджик след определянето на първоначалната му мярка за неотклонение.

Кой му е помагал след бягството

След ареста в Испания разследващите проверяват с кого Колев е поддържал връзка, кой е знаел предварително за местонахождението му и дали някой от близкото му обкръжение му е оказвал помощ.

Разпитът на приятелката му в Бургас е част от тези действия. Предстои да бъде установено каква информация е имала тя и дали може да помогне за изясняването на пътя на Колев от домашния арест в България до задържането му в Испания.