ПБ внесе закон. Оборудват полицейските коли срещу инфаркти

"Прогресивна България" внесе промени в Закона за здравето, които ще дадат възможност полицаите при пристигане на местопроизшествие да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, съобщи зам.-председателят на парламентарната комисия по здравеопазване Георги Илиев на брифинг в кулоарите на Народното събрание.

Всички автомобили на МВР ще бъдат оборудвани с дефибрилатори. Това е важно, защото всяка година около 10 000 души загиват от внезапен инфаркт, а ако в рамките на първите пет минути бъде извършена дефибрилация между 60-80% от случаите биха били с положителен резултат, посочи Илиев.

От Българския Червен кръст (БЧК) имат готовност да започнат поетапно обучение на състава на МВР. Около 2300 са автомобилите на МВР, в това число са не само патрулките на "Пътна полиция", а и автомобилите на охранителна полиция и на пожарна безопасност, обясни Георги Илиев.

Финансиране ще се търси по линия на държавния бюджет и от фонда за пътна безопасност, уточни той.

С този законопроект искаме да разпространим използването на автоматични дефибрилатори, които могат да се използват от всеки гражданин, самият апарат дава указания. В Европа това е широко застъпена практика, но в България разпространението и яснотата относно използването на тази възможност е много ниска, добави Илиев.