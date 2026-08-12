Демерджиев назначи скандален съветник. Бивш офицер от ДС

Бившият офицер от Държавна сигурност и съден за корупция Раиф Мустафа е назначен за съветник на вътрешния министър Иван Демерджиев, пише 24 Родопи.

В момента Мустафа е общински съветник в ОбС Кърджали.

Той е свързан и с най-големите драми в структурата на ДПС, когато Движението въпреки мнозинството си в разпоредителния орган не можеше да избере председател на Общинския съвет, заради участието на Мустафа в избора и вътрешния разкол, който бе инициирал при вота.

„Групичката на Мустафа Ахмед в „Прогресивна България“ успя да се наложи и да прокара Раиф Мустафа в МВР. Двамата, както и бизнесмени в кръга на Хасан Азис, бяха в АПС на Доган, което не им пречеше да ядат чеверме с Касим Дал в Кърджали. След това се преориентираха във формацията на Румен Радев“, споделят в местната структура на ПБ.

За стажа си в МВР от времето на тоталитаризма Раиф Мустафа казва:

„От 1986 до 1989 г. действително работех като офицер от ДС в МВР в Кърджали и отговарях за район Костино. В работата си нямам нито един миг, от който да се срамувам. Работех с вътрешната убеденост да бъда полезен на местното население и да не допусна да пострадат хора заради позорния за нашата страна възродителен процес. Времето и отношението на хората доказаха безспорното им добро отношение към мен. По предложение на ДПС бях назначен през 1995 г. за секретар на община Кърджали от тогавашния кмет Расим Муса, а през 2005 г. за заместник - министър на вътрешните работи.

През 2011 г. в кампанията на ДПС за номиниране за кандидат - кмет на община Кърджали в село Костино единодушно издигнаха моята кандидатура.

Хората са достатъчно мъдри да съдят не по емоции и внушения, а по делата!".

Припомняме, че Раиф Мустафа не само е офицер от бившата ДС, но и имаше условна присъда от 2 години, с 4-годишен изпитателен срок и 3000 лв. глоба заради това, че е посредничил при предлагането на 100 000 лв. подкуп от Росен Маринов на ръководителя на Агенцията по рибарство и аквакултури Марин Димитров.

Това се случва през 2011 година. Двамата обжалват присъдите си и през 2013 година Висшият касационен съд ги оневинява.

Раиф Мустафа успява да осъди прокуратурата две години по-късно и получава обезщетение в размер на 60 000 лева.