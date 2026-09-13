Предизборният щаб на ДПС в Кърджали осъмна със счупени витрини

Кърджали. Предизборният щаб на ДПС в центъра на Кърджали осъмна с изпотрошени витрини на 6 май. Полицията в момента извършва оглед и разпита виделите...