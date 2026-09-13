Демерджиев назначи скандален съветник. Бивш офицер от ДС
Съденият за корупция Раиф Мустафа влиза в МВР
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Съденият за корупция Раиф Мустафа влиза в МВР
След четири месеца и шест заседания местният парламент в Кърджали успя да избере свой председател. Това е новият /стар/ председател на Общинския съвет...
Кърджали. Предизборният щаб на ДПС в центъра на Кърджали осъмна с изпотрошени витрини на 6 май. Полицията в момента извършва оглед и разпита виделите...