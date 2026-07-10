Коларова видя скандала: МВР плаща институционална цена заради Демерджиев

Скандалът около твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев за пътувания, свързани с Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова, вече се измества от самите полети към начина, по който институциите работят с информацията. Политологът проф. Румяна Коларова коментира пред бТВ, че дебатът се води в „адвокатски стил“, който според нея е неадекватен за политическа реакция.

Социологът Елена Дариева пък предупреди, че различните справки на МВР в различни моменти създават щета за доверието. Поводът е твърдението на Демерджиев от парламентарната трибуна, че Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай, което тя отрече с документи, според които е пътувала само до Турция.

Спорът вече е за стила и терена

„В адвокатски стил, който е неадекватен в политиката, се развихря скандалът около пътувания на граждани в чужбина“, каза Румяна Коларова.

Според нея въпросът не е само каква информация може да изнесе един министър от парламентарната трибуна, а какъв е политическият ефект от подобно говорене. Коларова подчерта, че не става дума за решение, което предстои да се вземе, а за публична реакция.

„Колко може да каже един министър от трибуната на парламента - нищо не може да каже. Става дума не за решение, което ще се вземе, а за публична реакция“, каза Коларова.

Тя смята, че е сбъркан както стилът, така и полето, на което се води дебатът. По думите й при подобни случаи има много информация и детайли, които могат да направят някои факти неоспорими, но това изисква прецизност, а не политическа демонстрация.

Капанът на публичния герой

„За мен е сбъркан както стилът, така и полето, на което се води дебат“, каза Коларова.

Политологът вижда риск в това министър да се опита да изглежда решителен, преди фактите да са представени така, че да не оставят съмнения. Именно тук, според нея, Демерджиев е попаднал в политически капан.

„Министърът влезе в капан в желанието си да бъде герой и да се представи пред началника си“, каза Коларова.

Оценката й е критична, но не е само към един човек. Тя поставя по-широк въпрос - дали институциите могат да говорят по чувствителни теми така, че обществото да получи яснота, а не още повече съмнения.

Щета за доверието в МВР

Социологът Елена Дариева насочи вниманието към ефекта върху институциите. Според нея проблемът вече не е само в първоначалното твърдение, а в начина, по който МВР излиза с различни справки в различни моменти.

„Щетата е консумирана и е заразна, МВР излиза с различни справки в различни моменти и в единия момент казва едно, в другия - друго, това е щета, ефектите са неблагоприятни за всички, но ерозира доверието в институциите“, каза Елена Дариева.

Този аргумент е ключов, защото спорът за полетите вече не се води само между политици. Когато официална информация се окаже променлива или оспорена, обществото започва да се съмнява не само в конкретната справка, а в цялата процедура, по която тя е изготвена.

Атанасова отрече, МВР остана на позиция

След изявлението на Демерджиев от парламентарната трибуна Десислава Атанасова отрече да е пътувала с Делян Пеевски до Дубай и показа документи, че на въпросната дата е пътувала до Турция. Според нея твърдението за полет София-Дубай с частна компания е невярно.

По-късно Демерджиев заяви, че остава на позицията си и говори за опит за заличаване и подмяна на информация, а темата предизвика реакции и от други политически фигури. Спорът вече се води и около това дали има заличаване на данни в различни регистри на МВР.

Коларова срещу търсенето на външна помощ

Коларова коментира и обявеното пътуване на вътрешния министър до САЩ. Според нея подобен ход изглежда неубедителен, когато става дума за въпроси, по които българските институции би трябвало сами да могат да установят фактите. „Да отидеш в САЩ да търсиш помощ за неща, по които ти сам можеш да се справиш, това е безпомощност“, каза Коларова.

Тази позиция не отрича нуждата от международно съдействие при определени случаи, но поставя граница. Ако информацията е в български регистри и системи, първата отговорност е на българските институции да я изяснят убедително, последователно и без противоречия.

Институциите трябва да върнат яснотата

Случаят вече надхвърля конкретното твърдение кой с кого е пътувал. Той се превръща в проверка дали МВР може да представя чувствителна информация така, че да не оставя място за съмнение, политическо внушение или последващо опровергаване.

Най-големият риск не е само в една спорна справка, а в усещането, че официалните данни могат да се появяват в различни версии според момента. В такава ситуация печеливши няма - нито властта, нито опозицията, нито институциите. А когато доверието се разклати, връщането му изисква много повече от ново изказване от парламентарната трибуна.

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