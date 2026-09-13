Сиди към ГЕРБ: Не подарявайте президентския терен на Гюров-Кандев!
Според него избирателите на партията няма да приемат лесно подкрепа за двойката, около която се събират ПП и ДБ
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Според него избирателите на партията няма да приемат лесно подкрепа за двойката, около която се събират ПП и ДБ
Политологът смята, че темата за пътуванията е извадена на неподходящ терен
Някакъв министър да се прави на герой пред началника си, каза политологът
Спекулации за кабинета „Гюров“ разкриват възможна тройна коалиция
Андрей Гюров е капан, свързан е с олигархични кръгове, каза политологът
Според проф. Румяна Коларова решенията срещу корупцията минават през консенсус, не през улицата
Тя подозира личен мотив зад инцидента, но не изключи и символика в момент на остри политически страсти
Румяна Коларова и Татяна Буруджиева с горещ коментар
Президентът не може да направи магията на Сакскобургготски
Президентът не казва нищо по-различно от това, което казват "Възраждане", "Величие" и МЕЧ, заяви Румяна Коларова
Политологът разкритикува и заканите на ПП-ДБ
Делян Пеевски ще е критик на управлението, каза политологът
Може да се постигне договореност Сарафов да не бъде избран за прокурор срещу Росен Желязков да е премиер
Коларова посочи, че никъде другаде не се тръгва с декларация за санитарен кордон, както правят ПП-ДБ
Случващото се в парламента в никакъв случай не е стъпка към съставяне на правителство
Разделението на електората на ДПС зависи от това накъде ще отиде местната структура
Продукт е на конгломерата с руските служби
За мен 99% би трябвало да има правителство, смята политоложката
Според нея сега въпросът е какъв е профилът на служебния кабинет
Според политолога и университетски преподавател ДПС подкрепя безусловно бъдещия кабинет