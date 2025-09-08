Алтернатива ли е Радев? Политолози с горещ коментар

Алтернатива ли е Румен Радев? Този въпрос дискутираха в студиото на бТВ политолозите проф. Румяна Коларова, Слави Василев и доц. Иво Инджов.

Със старта на политическия сезон миналата седмица бяха подновени и престрелките от страна на президентската институция към изпълнителната власт и обратно, както и протестите срещу правителството и в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев.

В началото на миналата седмица вътрешният министър Даниел Митов обвини президента Румен Радев, че халюцинира, във връзка с аргументите му защо не иска да назначи за председател на ДАНС посочения от правителството Деньо Денев. След това, в хода на събитията, в Русе, хвърли вината за случилото се върху политическата опозиция и отново върху държавния глава, заради говоренето срещу институциите и подронването на имиджа им. А на 6 септември Радев в отговор зададе въпрос „Ще оставим ли България на дерибеите?“.

„Президентът много злободневно се фокусира върху много неща, които са неподходящи специално за този празник - 6 септември“, коментира проф. Коларова.

Единствено Радев може да "роди" нова политическа алтернатива, скочи приближеният му анализатор Слави Василев и си навлече иронични реплики.

"Радев на кушетката", вметна тв водещата Мария Цънцарова, онагледявайки родилния процес на "Дондуков" 2.

"След това едно кроше ще удари на управляващите и в България ще цъфнем и ще вържем. Вашата представа за политика няма нищо общо с демокрацията", поряза го седящата до него проф. Румяна Коларова.

"Президентът не казва нищо по-различно от това, което казват "Възраждане", "Величие" и МЕЧ. Никаква нова алтернатива! Той има носталгичен спомен, когато зад него имаше мощен протест и електорална подкрепа. Но картината много се промени. Президентът си мисли, че все още може, говорейки, да обедини т.нар. опозиция. Но той трябва да има ясно чувство кога, къде и какво да говори. Защото в момента той прави основно това - да говори", допълни тя.

И заяви, че едва ли националният празник е мястото президентът отново да спори с опозицията. "Той не си превишава правомощията, но едновременно с това твърде злободневно се фокусира върху много неща, които не са подходящи специално за този празник - Съединението. Именно с оглед на правомощията му неудачно, неподходящо е точно на този празник", отбеляза проф. Коларова.

Според нея ключовият фактор, благодарение на който българската демокрация бележи спад, е именно правителствената нестабилност и служебните кабинети през последните четири години. Друг фактор са многото избори: "Всеки един служебен кабинет допринася за нестабилност. Тези служебни кабинети като институция разпадат държавността. А като имате седем пъти това нещо... Това е все едно да имате една кола, която седем пъти припалва и не може да потегли".

Запитана кои са "дерибеите", които Радев спомена в речта си на 6 септември в Пловдив, тя заяви:

"Президентът може да открие дерибеи и в своите редици. Дерибеите не са "партийно оцветени" в България. Във всяка партия има дерибеи. Това са хората, които държат клиентелите. В България има партиен клиентелизъм и дерибеите фактически са посредникът между управляващите и съответните клиентели".

Пръв за изчистване на държавата от дерибеите, които живеят на гърба на хората, особено по места в страната, се обяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. Още преди година и половина той заяви, че няма да допусне дерибеи да тормозят хората.

