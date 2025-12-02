Радев поиска нова промяна

Нова промяна поиска президентът Румен Радев в извънредно обръщение към нацията. Ще ни трябва единение, воля и мъдрост за опазване на гражданския мир от провокация. Има нужда от реална промяна, каза Радев. И повтори думите си от снощи: "Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред, вярвам, че ще успеем".

Дълго таеното недоволство на българите се изля на площадите. Хиляди в столицата, и в големите градове, скандираха "оставка", не ги спряха нито търговците на страх, нито спреният ток, нито авариралите ескалатори в метрото. Не ги отказаха и опитите на политическата класа и нейните медийните рупори да всеят разкол сред протестиращите. Има чувства отвъд разлома, които всеки порядъчен човек таи в сърцето си: очакването за справедливост, личното достойнство на свободни граждани в демократична страна, грижата да осигуриш бъдеще на децата си, самочувствието на граждани в суверенна европейска държава, каза Радев.

Опитите протестът да бъде представен като бунт срещу бюджета, подценяват самото събитие. Твърденията, че това е бунт само на младите, омаловажават процеса, защото на площада бяха хора от всички поколения. Българите надигнаха глас срещу похитената държава, корупцията, беззаконието и отказа на политическата класа да чуе гласа им, срещу управление чрез пари, компромати и страх, срещу самодоволна и безпринципна сглобка, която разделя обществото ни на два етажа: на властимащите, готови на всякакви кръвосмешения помежду си и излъганите избиратели, които гласуват с надежда, но получават лъжи. Българите надигнаха глас и казаха не на всичко онова което прокуди над милион сънародници зад граница, заяви още президентът.

Подценихте търпението на ветераните от прехода, не отчетохте и порива на хиляди млади хора. Всички вие, които изпълнихте площадите и издигнахте глас, срещу безчинствата на олигарсите, и понасяте несгодите на несправедливостите. Обръщам се към всички вас с вярата, че няма да пропилеем този шанс да променим България. Знаем от опит защо сме се събрали. България има нужда от реална промяна, която да води към заздравяване на държавността, което сегашната сглобка не може да направи, обяви Радев.

