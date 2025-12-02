Диана Дамянова: Радев може да изпие всички, освен ГЕРБ и Ново начало

Пиар експертът и един от основателите на "Продължаваме промяната" Диана Дамянова коментира в студиото на ПИК TV каква е истинската цел зад метежите, организирани срещу властта.

Мощна кампания от много 13 секундни клипове в Тик-ток, в стил: открадват ти 10 милиарда, вас ви крадат, през страшно много инфлуенсъри с 2-3 хил. последователи, вдигнаха хората на улицата. Това, че ГЕРБ не успя да намери общ език с младите, си е проблем. Кампанията срещу бюджета чукаше на отворена врата, каза Дамянова.

И допълни, че се направи голяма грешка в пиар кампанията на ГЕРБ. Когато срещу теб тече кампания, ти трябва да намериш начин, за да обясниш, че не крадеш, отсече гостенката.

В цял свят с младите се общува в кратки форми в Туитър, Инстаграм и Тик-Ток. Записала съм над 2000 клипа в реално време, които са излъчени. Те повтарят: Взимат вашите пари, слагат ги в касичка. ГЕРБ да не беше оставил някакви Теменужки да повтарят, че бюджетът е лош, но единствено възможен. Не съм чула нито едно обяснение за тези 10 милиарда. Никой не е издал какъвто и да е звук, че тези пари никой не ги краде, отсече тя.

Професионалист съм и казвам, че беше направена добра кампания и тя изведе на улицата хората, сред които и 16-годишни.

Тезата, че има 10 милиарда в касичка в бюджета никога не бе опровергтана, включително до днес, отсече тя.

Всякакви ПП-та, Мечове и Величие ще бъдат изсмукани от Радев и системата ще е разделена на Изток-Запад, има едно нещо - излизането на Радев на терена означава, че има две сили, от които не воже да пие - ГЕРБ и Ново начало. Всички други може да ги изпие до капка.

Снощи в България прелетя черния лебед, всички останали неща, които се случиха след това, тежат на гърба на Кирил Петков. Този, който поръчва протеста, определя и границите, в които ще се движи. Протестът беше за Ларгото, а после Кирил Петков призова да отиват към централите и да трошат, отсече Дамянова.

Не може да ти хрумне да тръгнеш и да потрошиш прозорците на Началото...Терористичната операция нямаше да се случи, ако протестът си беше тръгнал от Ларгото. Там имаше кресчендо на Кирил, който поведе след себе си тези с мерните качулки, категорична е тя.

В цял свят политици се продават успешно в Тик-Ток, смята тя.

Когато изведеш група от протеста и я подложиш на ултрасите, всичко това е толкова глупаво. Но в своето кратко политическо съществуване, те не са стигали до 50 хил. души. Така или иначе този протест беше опорочен и то благодарение на това, че организаторът на протеста наруши правилата и поведе, и смеси хората с ултрасите. Голямата политическа картина, при която се отваря вратата на президента, че днес всъщност всички световни медии тръбят, че в България се е състоял най-големият протест срещу еврото.

