Желязков отсече: Направихме грешка, но няма да абдикираме /ВИДЕО/

Оттеглихме бюджета заради протеста, но няма да абдикираме от властта. Оставка на кабинета би поставило под въпрос влизането на България в еврозоната. Това заяви след Съвета за съвместно управление премиерът Росен Желязков на брифинг пред журналисти.

Днес правителството взе решение да предложи на Народното събрание да оттегли проектите за Държавния бюджет, НЗОК и ДОО, съобщи Желязков и добави, че вероятно още утре парламентът ще гласува това решение на МС.

Кабинетът: Ще чуем работодатели и синдикати

Това означава нова бюджетна процедура, която ще отнеме нужното време, допълни той. И поясни, че ще се проведе дебат по спорните въпроси.

"Бюджетът трябва да бъде консенсусен, да се чуят гласовете на работодателите и синдикатите, за да бъдат гарантирани правата на всеки гражданин", подчерта Желязков.

Амбицията на правителството е новият бюджет да бъде приет до края на годината, каза премиерът.

"Декември ще бъде най-трудният месец. Нямаме право да абдикираме, въпреки, че признаваме грешката с бюджета", коментира още Желязков".

Промените в бюджета

Ще направим необходимото бюджетът да бъде консенсусен, заяви премиерът.

С колегите от коалицията имахме сериозен политически разговор, посочи той. И изреди редица промени, които ще бъдат направени.

- Премахване на автоматизма на нарастване на работните заплати в публичния сектор.

- Ще бъде преразгледан въпросът за данък дивидент и за социалните осигуровки.

- Ще бъдат отменени като предложения темите, "които събуждат притеснения и спекулации" - концесия на тотото, гаранция на ББР за придобиване на "Лукойл" и други.

- Ще бъде преразгледана внимателно капиталовата програма, включително в сферата на отбраната, транспорта, като всички средства за общините трябва да бъдат запазени.

Премиерът не изключи възможността да влезем в 2026 г. и с удължителен бюджет.

Желязков обаче обясни, че ако влезем с бюджета от 2025 г. в следващата голямата, част от социалните ангажименти не биха могли да бъдат изпълнени. Затова задачата е да бъде направено всичко възможно да има Закон за държавния бюджет за 2026 г.

Вицепремиерът Атанас Зафиров от своя страна коментира: “Социалните права ще бъдат запазени, това сме го говорили и на заседанието, което проведохме с лидерите на другите партии, участващи в съвместното управление. Новата процедура, която се отваря сега, дава допълнителен шанс част от нещата, които не успяхме да договорим в стария бюджет, да намерят място в този".

Желязков: Подкрепям протеста на младите

Подкрепям протеста на младите хора, той беше човешки, социален, а не политически. Видяхме и провокации, които обаче нямат общо с протеста на мирните граждани. Те чупеха и рушаха инфраструктурата, искаха да влязат в парламента, нападаха полицията, искаха да окървавят шествието, заяви Желязков.

Задача на провокаторите бе да окървавят протеста. Полицията реагира адекватно и не допусна замисълът на вандалите да се случи, а именно да бъде окървавен протестът.

„Протестът има не толкова политическа, колкото социална и човешка страна за търсенето на повече диалог, толерантност и хармония в отношенията в обществото”, допълни той.

Премиерът поздрави органите на реда за това, че овладяха ескалиралото напрежение след протеста. "Полицията действаше внимателно, премерено и изпълни задачата си", каза още той.

По негови думи недоволството в понеделник не е било партийно, "независимо от това, че определени политически формации се опитват да го яхнат".

Желязков обясни, че е имало грешки от страна на организаторите на протеста и допълни, че шествието не е било съгласувано със Столична община. Той подчерта, че ескалиралото напрежение се дължи на търсена провокация към полицията, с цел протестът да бъде окървавен.

За вота на недоверие - правителството влиза в дебата

По отношение на заявения вот на недоверие той посочи, че правителството е готово да влезе в дебат, който ще бъде свързан както с бюджета, така и с ценностите.

Желязков каза още: „Следващите месеци са изключително важни за политическата ориентация на България. Приемането на еврото не е даденост. Тази сложна коалиция, която изградихме, имаше за цел страната ни да завърши процеса на пълноценна интеграция в ЕС”.





