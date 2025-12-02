Страшни подробности за погрома! СДВР задържа платени провокатори

Страшни подробности за маскираните ултраси, които направиха погром в София по време на протеста на ПП-ДБ, разкри СДВР. Арестувани са платени провокатори. В тях с намерени пари с бележки на улици, съобщи Шефът на СДВР Любомир Николов.

Задържахме лице, в което имаше 31 000 лева, разделени в копюри с бележки с имената на столични улици. Предполагаме, че тези пари е трябвало да бъдат предадени на отделни лица, които да ги разпределят към участници в тези провокации, разкри Николов. Той съобщи, че е задържан и синът на известен бизнесмен от Русе, който палел кофи.

Както "Стандарт" вече съобщи, синът е наследникът на приближения до Румен Радев бизнесмен Пламен Бобоков.

"Част от тези лица, забелязахме още на КПП-тата, прикрепихме оперативни екипи към тях. След масовото шествие към централата на ДПС тези лица се снабдиха с материали и бомбички. Този периметър не беше изчистен от нас. Това шествие не беше обявено и разрешено от кмета. Всяко едно движение и мирно шествие не предполага намесата на полицията, тъй като извеждането на такова лице ще доведе до ескалация.

Разпознаха лица, които принадлежат на столични фракции. Предстои да задържим още лица, тъй като разполагаме с много видео материали и работата ни продължава с Районна прокуратура и ако се наложи с Градска прокуратура. На терен бяха професионалисти, които прецениха много внимателно обстановката и ги поздравявам, че намериха правилния момент да изведат извършителите"

Лицата, които рушиха в момента се намират в арестите. Имаме 71 задържани лица, без да пролеем капка кръв. Държахме протестът да е мирен", уточни още шефът на СДВР.

Той обясни, че раненият полицай не е със счупен крак и се надява, че до 20 дни ще се върне на работа.

Единият служител е пострадал по-тежко и ще се лекува по-дълго време. Всички други ще бъдат на работа.

Наред с тримата полицаи, които са пострадали – няма нито едно пострадало лице - агресиращо или от мирния протест, каза главен комисар Любомир Николов. Искам да поздравя както организаторите на протеста така и нашите служители, които не са задържали лица по нехуманен начин, посочи той.

71 души са задържани след демонстрациите. Те са задържани извън самия протест и не са били част от протестиращите, а са такива, които са влизали в сблъсъци с полицията след 22.00 часа в района на булевардите "Дондуков" и "Васил Левски".

„Ескалацията се случи в момента, в който незаявено шествие се насочи към сградата на „ДПС-Ново начало”. Нашият план беше обезсмислен. Протестиращата маса премина през необезопасена от полицията територия”, каза Николов.

Той обясни, че агресията от страна на демонстрантите не е била провокирана. Полицията е направила всичко възможно, за да проследи всички агресори.

Полицията е установила и причината за спирането на тока в центъра на София. Установихме причината – аварирала или умишлено увредена подстанция „Рила“. Екипи на пожарната извършват експертизи в момента, за да се разбере дали станцията е саботирана, каза топ полицаят. Той бе категоричен - не е необходимо политическо и професионално ръководство в лицето на министър Даниел Митов и главния секретар на МВР да присъстват на терен, при ясно разписани план и отговорности за охрана на протеста.

