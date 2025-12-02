Коалицията се събира! Извънредни решения

Съветът за съвместно управление се събира извънредно в 12 ч. на заседание в Народното събрание, потвърдиха управляващите.

Това стана ясно след като Министерският съвет предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. Това стана на неприсъствено заседание на правителството. Със същото решение се оттеглят и законопроектите за бюджетите на НЗОК и на ДОО.

Предложението на правителството вече е изпратено до Народното събрание. След решение на парламента кабинетът ще стартира нова бюджетна процедура.

Кабинетът обаче на практика не може да изтегли бюджета, защото той е гласуван на първо четене в пленарна зала, а малките фискални рамки - на ДОО и НЗОК - и на второ четене в Бюджетна комисия. В такъв случай правилникът предвижда гласуване на Народното събрание. Вносителят на законопроекта може да го оттегли до започване на първото гласуване, а след това – само с решение на парламента.

Припомняме, че след като процедурата по приемането му беше поставена на пауза заради масовото недоволство от параметрите му и многохилядните протести из цялата страна. На 26 ноември и на 1 декември десетки хиляди граждани излязоха по улиците, за да изразят негодуванието си от управлението и първата план-сметка в евро.

