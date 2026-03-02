Политика

Нова заявка за изборите. „България Може“ се регистрира в ЦИК

4066 подписа подкрепиха участието на партията на Кузман Илиев

02 мар 26 | 18:22
Иван Ангелов

Политическа партия „България Може“ внесе в Централната избирателна комисия документите си за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април. Папката с подписката беше подадена лично от председателя Кузман Илиев, придружен от заместниците му Кирил Нешев и Теодор Димокенчев.

Формацията представи 4066 подписа в подкрепа на регистрацията си. От ръководството изразиха благодарност към всички граждани, включили се в кампанията по събиране на подписи, и заявиха готовност за активна предизборна кампания.

Автор Иван Ангелов

