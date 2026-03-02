Йотова: Няма преки рискове за България

Няма опасност пред националната сигурност на България във връзка с конфликта в Близкия изток. Следим под лупа развитието на обстановката, непрестанен е диалогът между институциите. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти.

Държавният глава коментира проведената по-рано на „Дондуков“ 2 среща с министъра на отбраната, началника на отбраната, ръководителите на Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военно разузнаване“, Държавна агенция „Национална сигурност“. „В продължилата над 2 часа консултативна среща направихме обобщение на развитието на конфликта до момента по всички направления – военно, хуманитарно, икономическо. Детайлно беше претеглена всяка информация“, посочи Йотова.

По думите на държавния глава към момента няма нужда от свикване на Консултативния съвет по национална сигурност. „КСНС ще бъде свикан, когато има необходимост от политическа позиция на страната, която да бъде консенсусно решена от всички участници. Свикването му зависи от ескалацията на конфликта, както и от развитието на ситуацията с евакуацията на българските граждани“, подчерта президентът.

Като най-голям към момента проблем Илияна Йотова посочи евакуацията на българите от страните в засегнатия регион. „В момента, в който се отвори въздушното пространство, ще има възможност за евакуация“, заяви тя. Държавният глава изтъкна стройната организация в Министерството на външните работи със създадения кризисен щаб.

Президентът Йотова изрази надежда, че ще бъде създаден скоро към Министерския съвет по-добър координационен механизъм между всички институции, който да следи и обобщава своевременно информацията, свързана с развитието на конфликта в Близкия изток. Тя посочи като пропуск, че на проведения в събота Съвет по сигурността към Министерския съвет не са били поканени председателите на Комисията по отбрана в Народното събрание, на Комисията по външна политика, на Комисията за контрол над службите за сигурност. „Съветът по сигурността има строго определен състав, но в такава тревожна ситуация колкото повече институции участват, толкова по-добре“, заяви държавният глава. Тя подчерта, че народните представители, ако смятат за необходимо, винаги могат да инициират извънредно заседание на парламента, където да изслушат участниците в Съвета по сигурността.

Президентът и Върховен главнокомандващ изтъкна, че президентската институция първа е призовала за деескалация на конфликта, чиито мащаби се увеличават. „Час по-скоро трябва да се седне на масата на преговорите. Няма как конфликтът да бъде решен с военни действия“, заяви Илияна Йотова.

Помолена да коментира евентуална ескалация на конфликта на европейска територия във връзка с прихванати дронове във въздушното пространство на Кипър, президентът посочи, че информацията по този случай е противоречива. „Като държави членки на Европейския съюз и НАТО сме защитени. Не допускам страна да провокира държава член на НАТО“, подчерта Йотова.

