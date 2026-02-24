Йотова с коментар за 4 години война в Украйна

Президентът Илияна Йотова коментира продължаващата вече 4 години война в Украйна, чиято годишнина Европа отбелязва днес



"Позицията, моята и на г-н Радев, е от първата нощ, в която избухна войната в Украйна. Аз не смятам, че това са специални операции, това е война, която за съжаление бушува вече 4 години, и ако трябва да направим една равносметка - тя е почти толкова дълга колкото Втората световна война с цената на хиляди жертви и от двете страни. Силно вярвам, че ще има развитие на мирните преговори, че ще има примирие, че ще има връщане към нормалността. Участието на всички европейски страни, включително нашата страна във възстановяването на Украйна. Още от първия момент нашата позиция беше категорична и ясна - говорим за агресия и агресор." Това предаде БНТ.

"Ние нямаме изградена ясна визия в ЕС как да продължим оттук нататък. А най-тревожното е, че вече месеци наред Европа е изключена от преговорния процес. Това е липса на лидерство, това е липса на позиция, това е заобикаляне", посочи президентът.



"И аз смятам, че дори и сега, в условията на служебен кабинет, нашите министри и нашият министър-председател трябва да бъде от тази част от гласовете в Европа, които да върнат лидерските позиции на Съюза - там, където му е мястото", призова Йотова.

При закрити врата началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов представи Анализа на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г. Днес е първият ден от годишната конференция на началника на отбраната. Темата на конференцията тази година е „Развитието на въоръжените сили през призмата на задачите в национален и съюзен формат“.



Президентът Илияна Йотова беше посрещната от почетен караул в Щаба на отбраната преди началото на заседанието.



На събитието присъстват служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, председателят на Комисията по отбрана в Народното събрание Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС), висшият команден състав на Българската армия, национални представители в командните структури на НАТО и Европейския съюз, ръководители на структури в държавни институции, директори на дирекции в Щаба на отбраната и Министерството на отбраната, началници и командири на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.



"Независимо, че предстоят избори, че има служебен кабинет, някои от проблемите просто не търпят отлагане. Това са процеси, които вече са започнали, свързани с модернизацията на Българската армия, с това, че имаме нова военна техника, но трябва да има изградена инфраструктура към нея, трябва да има поддържащ комплекс, за да може да работи пълноценно", каза след срещата президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова.



Тя благодари за усилията на контингентите ни, участващи в многонационалните сили, които са по света, както и на Въоръжените ни сили, които участват в борбата с бедствия и аварии.



"Трябва да продължи нашата работа по вече одобрените от ЕК проекти по инструмента SAFE, защото те са необходими за Българската армия. Да видим дали и как ще преодолеем тези етапи, защото не е лесно. Тя припомни, че все пак става въпрос за заем и разумното съгласие на другите институции е изключително важен момент", каза още Йотова.



Президентът посочи, че има забележки:



"Смятам, че Българската отбранителна индустрия трябваше да има по-голям дял и по-голямо участие, а не да се вземат готови проекти от регистъра на Европейската агенция за отбрана, но това вече е решено, сега трябва да намерим най-добрия начин за реализирането".



Не са достатъчно окомплектовани Въоръжените сили на България, отбеляза Йотова.

"В ЕС е на дневен ред въпросът как се взимат решения. Не забравяйте, че в едната от двете страни има избори", коментира Йотова спирането от Словакия на аварийните доставки на електроенергия за Украйна и ветото на Унгария, където предстои оспорван парламентарен вот, върху отпускането на заем от 90 милиарда евро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com