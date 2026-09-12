Дойде голямата новина за новия стадион на ЦСКА
Ето кога "червените" се завръщат на "Българска армия"
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Ето кога "червените" се завръщат на "Българска армия"
Придобивките бяха обсъдени във видеоконферентен разговор
Цената им скочи, но ще плащаме по-малко за боеприпас
Президентът подчерта, че България спазва решението на парламента и може да изпраща само излишни боеприпаси и техника
Атанас Запрянов поздрави военните за Деня на храбростта
Работата върви по план, ЦСКА се готви за решаващ мач срещу Лудогорец
Много добра новина за дългоочакваното съоръжение
Силно вярвам, че ще има развитие на мирните преговори, че ще има примирие, че ще има връщане към нормалността, каза президентът
Подготовката за изграждането му вече стартира
Той ще отговаря за "Българска армия"
Направиха възпоминателен кът
Атрактивният актьор е сред звездите в „Солунските атентатори“
Архитекти дадоха подробности за съоръжението
България е имала, има и ще има велики воини, армията ни помни славни битки
Демонтажът на "Българска армия" ще продължи 4 месеца и ще струва около 90 млн. лева
Ето коя държава с какви войски и бойни машини разполага
Три министерства – на икономиката, на отбраната и на иновациите си поделят отговорността
Двата тима изиграха последния мач на стадион "Българска Армия" в сегашния му вид
Необходимостта от инвестиции в отбрана е огромна
Кога е последният мач