Горещо от Стоичков за "Българска армия"

Легендата на българския футбол Христо Стоичков обяви, че лично се е заел с организацията около откриването на новия стадион "Българска армия". В интервю за БНТ той призна, че ще използва контактите си, за да доведе "отбор, който ще е на нивото на ЦСКА".

Носителят на "Златната топка" добави, че ще пристигнат играчи, които е много вероятно никога да не са идвали в България.

Ето какво каза още Камата:

"Най-вероятно септември ще бъде открит. Водим преговори с големи отбори и личности, които да дойдат. Има футболисти, които не са идвали в България. надявам се, че ще доведем отбор, който ще бъде на нивото на ЦСКА.

Много е трудно, когато нямаш дом, макар че дълго време се трудиш. Благодаря на цялото ръководство на ЦСКА и най-вече на господин Папазки, както и на хората, които поеха инициативност - Гриша Ганчев, министерството и т.н."

