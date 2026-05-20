Арсенал е шампион след 22 години чакане

Арсенал си осигури 14-а си титла на Англия и първа от 2004 г. насам, след като Манчестър Сити направи 1:1 като гост на Борнемут и остана без шанс да настигне „артилеристите“ на върха. Тимът на Микел Артета вече има аванс от четири точки кръг преди края на сезона и е недостижим за шампионите от Манчестър. Така лондончани сложиха край на 22-годишното чакане и отново се върнаха на трона във Висшата лига. Сити остава втори, а Борнемут също имаше своя голям повод за радост - тимът вече е сигурен участник в Лига Европа.

Сити се спъна, Арсенал ликува

Мачът на Борнемут срещу Манчестър Сити беше решаващ не само за битката за титлата, но и за амбициите на домакините да стигнат до Европа. Борнемут игра силно, въпреки че отправи само два точни удара към вратата на съперника.

Един от тях обаче се оказа достатъчен, за да разтърси шампионската интрига. В 39-ата минута Адриан Трюфер намери отлично сънародника си Ели Крупи на границата на наказателното поле, а французинът завърши прецизно за 1:0.

Манчестър Сити натисна след почивката, но дълго време не намираше път към изравняването. Голът дойде едва в петата минута на добавеното време, когато продължителна атака завърши с топка към Ерлинг Холанд и норвежецът отбеляза от близко разстояние за 1:1.

Попадението обаче не промени съдбата на титлата. Секунди след него съдията сложи край на мача, а Арсенал официално стана шампион на Англия за първи път от 22 години.

Борнемут в Европа, Тотнъм още трепери

Преди последния кръг Арсенал има 82 точки, а Манчестър Сити е сигурен втори със 78. Това е кулминацията на няколко сезона, в които отборът на Микел Артета редовно беше близо до върха, но оставаше втори или трети.

Борнемут също постигна огромна цел. След равенството срещу Сити тимът вече е сигурен участник в Лига Европа, защото ще има аванс от четири точки пред Челси, въпреки победата на „сините“ над Тотнъм с 2:1.

На „Стамфорд Бридж“ головете за Челси вкараха Енцо Фернандес и Андрей Сантош. Тотнъм остава под напрежение и продължава да се нуждае от точка за спасение, която ще търси срещу Евертън в последния кръг.

Първенство на Англия, срещи от 37-ия кръг на Висшата лига:

Борнемут-Манчестър Сити 1:1

Челси-Тотнъм 2:1

От понеделник:

Арсенал-Бърнли 1:0

От неделя:

Манчестър Юнайтед-Нотингам 3:2

Брентфорд-Кристъл Палас 2:2

Евертън-Съндърланд 1:3

Лийдс-Брайтън 1:0

Уувърхямптън-Фулъм 1:1

Нюкасъл-Уест Хям 3:1

От петък:

Астън Вила-Ливърпул 4:2

Начело в класирането е Арсенал със 82 точки, пред Манчестър Сити със 78, Манчестър Юнайтед с 68, Астън Вила с 62, Ливърпул с 59, Борнемут с 56, Брайтън с 53 и други.

