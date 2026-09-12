Всичко за Борнемут

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Последни новини Спорт
Бонуси правят Бербо "черешка"

Бонуси правят Бербо "черешка"

Трансферната сага с Димитър Бербатов е на път да приключи, съобщи британският таблоид "Сън". Според най-продаваното издание на Острова Бербатов в край...

30 август | 18:00
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Бербо се оказа скъп за новак

Бербо се оказа скъп за новак

Митко ще взриви съблекалнята, плаши се босът на "Борнемут" Президентът на "Борнемут" Джеф Мостин изчетка звездата на родния футбол Димитър Бербатов п...

18 юни | 17:10
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