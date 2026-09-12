Арсенал е шампион след 22 години чакане
Манчестър Сити се препъна срещу Борнемут, а „артилеристите“ станаха недостижими кръг преди края
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Манчестър Сити се препъна срещу Борнемут, а „артилеристите“ станаха недостижими кръг преди края
Загуба с 1:2 от Борнемут разклаща върха, тимът на Гуардиола дебне с два мача по-малко
Легендарен футболист заема мястото му
Сити събира 19 точки след успеха
Победата означава, че Борнемут е с 14 точки и е само зад лидера и шампион Ливърпул с 15
По-късно днес Арсенал гостува на Манчестър Юнайтед
По-късно тази вечер Тотнъм приема Ливърпул в Лондон
Два гола на Луис Диас осигуриха класическия успех за 19-кратните шампиони на страната
С поражението Арсенал остава на четвърто място в класирането
"Червените" победиха Борнемут с 2:1
Ейлофсон пред договор с Борнемут
"Топчиите" смазаха противника си с 5:1
"Юнайтед" завърши сезона на 5-о място "Манчестър Юнайтед" завърши сезона в английската Висша лига на пето място, след победа над "Борнемут" с 3:1 къс...
Грандове дезертират от ШЛ и създават Суперлига Нелеп инцидент помрачи мач от Висшата лига на Англия. Четвъртият съдия на "Борнемут" - "Саутхемптън" К...
Тазгодишното първенство в Англия е едно от най-завързаните и най-интересните изобщо в цялата история на английския футбол. Има някои страхотни изненад...
Интерес към Димитър Бербатов продължават да имат два отбора. Новакът във Висшата лига - "Борнемут", и италианския Сампдория. Вчера трансферният прозо...
Трансферната сага с Димитър Бербатов е на път да приключи, съобщи британският таблоид "Сън". Според най-продаваното издание на Острова Бербатов в край...
Митко ще взриви съблекалнята, плаши се босът на "Борнемут" Президентът на "Борнемут" Джеф Мостин изчетка звездата на родния футбол Димитър Бербатов п...