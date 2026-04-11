Арсенал се срина у дома и отвори пътя към титлата за Сити

Арсенал допусна болезнена грешка в битката за титлата във Висшата лига, след като загуби с 1:2 от Борнемут като домакин. Лондончани запазват аванс от девет точки пред Манчестър Сити, но шампионите са с два мача по-малко и получават реален шанс да стопят разликата. Поражението идва в ключов момент от сезона и връща напрежението на върха. Борнемут пък продължи силната си серия и затвърди ролята си на неудобен съперник.
Гостите удариха първи още в 17-ата минута, когато Ели Крупи се възползва от рикошет при центриране и откри резултата. Попадението дойде след колебание в защитата и даде самочувствие на Борнемут, който не се притесни от атмосферата на "Емиратс".
Арсенал реагира и изравни чрез Виктор Гьокереш в 35-ата минута от дузпа, отсъдена след нарушение в наказателното поле. До почивката домакините натиснаха, но не успяха да стигнат до пълен обрат.
След паузата Борнемут продължи да играе с увереност и да търси своите моменти. В 74-ата минута Еванилсон намери Алекс Скот пред наказателното поле и той хладнокръвно преодоля Давид Рая за 2:1. Голът се оказа решаващ и подпечата впечатляващата серия на гостите, които не познават загуба във Висшата лига от 3 януари.
С успеха "черешките" се изкачиха на девето място в класирането и вече са само на точка зад Брентфорд и Евертън, като продължават да се намесват в битката за местата в горната половина.
Първенство на Англия по футбол, мачове от 31-ия кръг:
Арсенал - Борнемут 1:2
По-късно днес:
Брентфорд - Евертън
Бърнли - Брайтън
Ливърпул - Фулъм
От петък:
Уест Хям - Уулвърхямптън 4:0
Неделя:
Кристъл Палас - Нюкясъл
Нотингам Форест - Астън Вила
Съндърланд - Тотнъм
Челси - Манчестър Сити
Понеделник:
Манчестър Юнайтед - Лийдс
Начело в класирането е Арсенал със 70 точки, Манчестър Сити е на второ място с 61 точки, пред Манчестър Юнайтед с 55, Астън Вила с 54, Ливърпул с 49, Челси с 48 точки и др.
