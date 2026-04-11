Арсенал се срина у дома и отвори пътя към титлата за Сити

Арсенал допусна болезнена грешка в битката за титлата във Висшата лига, след като загуби с 1:2 от Борнемут като домакин. Лондончани запазват аванс от девет точки пред Манчестър Сити, но шампионите са с два мача по-малко и получават реален шанс да стопят разликата. Поражението идва в ключов момент от сезона и връща напрежението на върха. Борнемут пък продължи силната си серия и затвърди ролята си на неудобен съперник.

Гостите удариха първи още в 17-ата минута, когато Ели Крупи се възползва от рикошет при центриране и откри резултата. Попадението дойде след колебание в защитата и даде самочувствие на Борнемут, който не се притесни от атмосферата на "Емиратс".

Арсенал реагира и изравни чрез Виктор Гьокереш в 35-ата минута от дузпа, отсъдена след нарушение в наказателното поле. До почивката домакините натиснаха, но не успяха да стигнат до пълен обрат.

След паузата Борнемут продължи да играе с увереност и да търси своите моменти. В 74-ата минута Еванилсон намери Алекс Скот пред наказателното поле и той хладнокръвно преодоля Давид Рая за 2:1. Голът се оказа решаващ и подпечата впечатляващата серия на гостите, които не познават загуба във Висшата лига от 3 януари.

С успеха "черешките" се изкачиха на девето място в класирането и вече са само на точка зад Брентфорд и Евертън, като продължават да се намесват в битката за местата в горната половина.

Първенство на Англия по футбол, мачове от 31-ия кръг:

Арсенал - Борнемут 1:2

По-късно днес:

Брентфорд - Евертън

Бърнли - Брайтън

Ливърпул - Фулъм

От петък:

Уест Хям - Уулвърхямптън 4:0

Неделя:

Кристъл Палас - Нюкясъл

Нотингам Форест - Астън Вила

Съндърланд - Тотнъм

Челси - Манчестър Сити

Понеделник:

Манчестър Юнайтед - Лийдс

Начело в класирането е Арсенал със 70 точки, Манчестър Сити е на второ място с 61 точки, пред Манчестър Юнайтед с 55, Астън Вила с 54, Ливърпул с 49, Челси с 48 точки и др.

