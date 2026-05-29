Левски пред звезден трансфер

Шампионът на България Левски е все по-близо до една от големите си трансферни цели това лято.

Унгарският гранд Ференцварош отпадна от битката за подписа на бразилския халф Педро Нареси (28 г.). Медиите в страната разкриха вчера, че на този етап полузащитникът няма как да премине в местния гранд, пише gol.bg. Левски продължава да работи по привличането на зетя на бразилската легенда Роберто Карлос, който става свободен агент. Договорът му с Лудогорец изтича и няма да бъде подновен. Това е и причината той да не попада дори в групата за последните мачове на разградчани, въпреки че е един от хората, които слагат капитанската лента на ръката си.

Педро Hapeси бе привлечен от Лудогорец през лятото на 2022 година. Оттогава изигра общо 166 мача във всички турнири, в които отбеляза 4 гола. През този сезон има на сметката си общо 47 двубоя, както в тях не успя да се разпише.

Левски има сериозна нужда от подсилване в халфовата линия. Причината е, че капитанът на тима Георги Костадинов прекрати кариерата си и стана спортен директор. Друг от това звено пък напусна като свободен агент. Това е 32-годишният ганаец Карлос Охене. Новите попълнения за средата на терена ще са поне две. Наред с това на „Герена“ се оглеждат и за крило, както и за централен нападател. Желанието на Веласкес е да има всички нови за старта на подготовката.

