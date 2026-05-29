Ирландия би Катар, но протестите откраднаха мача в Дъблин

Ирландия победи Катар с 1:0 в контролна среща преди началото на Световното първенство в Америка, но спортният резултат остана в сянката на скандалните прекъсвания на „Авива Стейдиъм“ в Дъблин. Нейтън Колинс вкара единствения гол още в 5-а минута, а домакините удържаха аванса си до края.

На два пъти през първото полувреме мачът беше спиран, след като фенове развяха палестински знамена и хвърлиха тенис топки на терена. Протестите са свързани със спора около предстоящите мачове на Ирландия срещу Израел в Лигата на нациите, като местната федерация вече е под натиск да оттегли отбора от тези срещи, предаде Ройтерс.

Ирландският халф Джейми Макграт призова да бъде намерено решение на напрежението около двубоите с Израел. Ирландия трябва да играе два пъти срещу израелския тим - на неутрален терен на 27 септември и в Дъблин на 4 октомври. Според Ройтерс футболната асоциация на страната е предупредила, че отказ от участие може да доведе до дисциплинарни последици.

На терена ирландците започнаха ударно и решиха мача рано. Колинс се разписа в 5-ата минута, а Катар така и не намери отговор. Победата даде на домакините добър резултат в подготовката, но протестите превърнаха контролата в политически зареден сблъсък.

Египет също записа минимален успех в приятелски мач, след като победи Русия с 1:0 в Кайро. Единственото попадение отбеляза появилият се като резерва Мостафа Зико с глава в 65-ата минута, предаде Ройтерс. Голямата звезда Мохамед Салах не игра, след като наскоро се е присъединил към лагера на националния отбор, а атаката беше водена от Омар Мармуш от Манчестър Сити.

Египтяните използваха мача като проверка на широчината на състава, като направиха 10 смени. Тимът продължава подготовката си с контрола срещу Бразилия в Кливланд на 6 юни, преди да започне участието си на Световното първенство срещу Белгия в Сиатъл на 15 юни.

