България излиза в Молдова за последна настройка преди есента
Александър Димитров ще търси голове, по-ясен състав и отговор кои играчи заслужават място в Лигата на нациите
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Александър Димитров ще търси голове, по-ясен състав и отговор кои играчи заслужават място в Лигата на нациите
Фенове хвърляха тенис топки и развяваха палестински знамена, докато домакините стигнаха до 1:0
Линдабрун. Приятелската серща между „Левски" и Матерсбург завърши си при резултат 1:1. Де Карвальо вкара гол в 30-ата минута, а в 69-ата Мориц изравни...