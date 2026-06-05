България излиза в Молдова за последна настройка преди есента

Българският национален отбор по футбол излиза днес срещу Молдова в последната си проверка преди важните мачове от Лигата на нациите, които предстоят през есента. За селекционера Александър Димитров това е финална възможност да направи тактически корекции, да прецени кои футболисти могат да влязат в бъдещия му списък и най-вече да види дали отборът може да превърне създадените положения в голове.

Съперникът не изглежда респектиращ нито исторически, нито като актуална класа, но подобни мачове често са най-точният тест за концентрация, амбиция и реализаторски инстинкт. България има шанс да запише трета победа през 2026 г. и да запази стопроцентовия си баланс срещу молдовците.

Последен тест преди сериозните мачове

Гостуването в Молдова идва в момент, когато календарната година досега предложи на националите само приятелски и контролни срещи. България започна с 10:2 срещу скромния тим на Соломоновите острови на турнира FIFA Series 2026 в Индонезия, след което победи с 1:0 домакините, а в понеделник отстъпи с 0:1 на Черна гора. Именно последният двубой остави смесено усещане - загуба като резултат, но и по-добро лице през второто полувреме.

Димитров отчете девет удара по посока на вратата на Черна гора, но и големия проблем - липсата на попадение. Затова днешният мач ще бъде особено важен за играчите в предни позиции. Владимир Николов, Тонислав Йорданов, Здравко Димитров, Марин Петков и Георги Русев трябва да покажат повече хладнокръвие, по-добро движение и по-ясна ефективност, ако искат да затвърдят мястото си в плановете за есента.

Селекционерът ще гледа не само резултата, а и поведението на отбора в атака, реакцията след загубата от Черна гора и способността на играчите да наложат превъзходство срещу съперник от по-ниска ранглиста. Точно в такива срещи националният отбор трябва да доказва, че може да контролира мача, да не губи ритъм и да намира път към вратата, когато очакванията са на негова страна.

Очаквани завръщания и битка за места

Есенният списък на Александър Димитров вероятно ще изглежда различно от сегашния, защото няколко важни футболисти се очаква да се завърнат. Сред тях са Кирил Десподов, който претърпя операция на пръста на крака, Илия Груев, също след операция, основният вратар Димитър Митов, Стефан Велков и стълбът в защитата Петко Христов. Това означава, че част от настоящите национали играят не само за победа днес, но и за място в по-конкурентна група през есента.

В същото време трайно контузените Филип Кръстев и Станислав Шопов няма да бъдат на разположение. Ивайло Чочев, Кристиян Балов и Радослав Кирилов също изглеждат логични варианти за официалните мачове. Така конкуренцията ще се засили, а проверката срещу Молдова се превръща в последен шанс за някои от повиканите да оставят убедително впечатление.

Положителен знак за щаба е завръщането на Патрик-Габриел Галчев и Борислав Цонев. И двамата се представиха прилично в мача с Черна гора и внесоха повече опции за състава. За Димитров подобни фигури са важни, защото дават дълбочина, алтернатива и възможност за различни решения в хода на срещите.

Молдова е удобен съперник, но не и за подценяване

Днешният съперник е на 159-о място в световната ранглиста - 6 позиции по-надолу от Соломоновите острови. Това обаче не означава автоматично, че Молдова е по-слаб тест, защото молдовците играят в европейската зона, където конкуренцията е далеч по-тежка. Именно затова България трябва да подходи внимателно, без да превръща статистиката в фалшиво усещане за сигурност.

Старши треньорът на Молдова Лилиан Попеску също има сериозни кадрови проблеми. Извън сметките са двама от най-класните и опитни футболисти - капитанът и халф Вадим Ръца и централният защитник Олег Рябчук от Спартак Москва. Липсват още Артур Крачун и Виталие Дамашкан, който има 5 попадения за националния отбор.

Молдовците се изкачиха от Лига D в Лига C на Лигата на нациите, но общият им баланс остава скромен. Те никога не са се класирали на голям форум и почти винаги попадат в последната урна при жребиите. Като независима държава Молдова има едва 5 победи в световни квалификации, 14 в квалификации за европейско първенство и 10 в Лигата на нациите.

Историята е изцяло на българска страна

Балансът между България и Молдова е категорично в полза на „лъвовете“, макар че двата отбора са се срещали само два пъти. Това се случи по пътя към Евро 96 - в годините, когато българският футбол все още носеше инерцията от великото лято в САЩ и поколението на Христо Стоичков, Емил Костадинов, Красимир Балъков, Борислав Михайлов и останалите национали всяваше страх у много съперници.

Тогава България печели с 4:1 и 3:0. Стоичков се разписва общо 4 пъти в двата мача, Балъков добавя 2 гола, а Емил Костадинов оформя крайния резултат с четвъртото попадение в срещата в София пред 36 хиляди зрители. Днешните реалности са различни, но историческият фон остава ясен - Молдова е съперник, срещу когото България никога не е губила.

Точно затова днешният двубой носи и психологически заряд. Националите имат възможност да продължат 100-процентовата си серия срещу отбора от бившата съветска република, но по-важното е да дадат знак, че могат да влизат уверено в мачове, в които от тях се очаква да бъдат по-активни, по-агресивни и по-резултатни.

Атаката трябва да даде отговор

Вероятният състав на България включва Димитър Шейтанов, Мартин Георгиев, Андреа Христов, Росен Божинов, Християн Петров, Андриан Краев, Емил Ценов, Петко Панайотов, Марин Петков, Владимир Николов и Здравко Димитров. Това е група, в която има млади лица, играчи с нужда от доказване и футболисти, които могат да използват мача като силен аргумент пред селекционера.

Най-голямото очакване е свързано с нападението. След деветте удара срещу Черна гора без гол, Димитров ще иска по-добра последна топка, по-бързи решения и повече точност в завършващата фаза. Срещу Молдова България няма право да изглежда беззъба, защото именно такива проверки трябва да изграждат увереност преди официалните мачове.

Победа днес няма да реши всички проблеми на националния отбор, но може да даде спокойствие, самочувствие и по-ясна основа за есента. За Димитров това е мач за корекции и подбор. За играчите - възможност да докажат, че заслужават да бъдат част от отбора, когато срещите вече няма да бъдат приятелски, а резултатът ще тежи много повече.

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