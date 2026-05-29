Иван Костов обяви своя кандидат за президент и се самопохвали

Бившият премиер Иван Костов даде традиционното си годишно интервю, в което обяви своя кандидат за президент, опроверга голяма част от думите си през миналата година и накрая се самопохвали.

След като миналото лято той предложи ГЕРБ, ПП и ДБ да търсят обща кандидатура на демократичната общност, днес той обяви пред БНТ категорично, че Андрей Гюров е неговият кандидат за президент. Причината - справил се е много добре като служебен премиер.

Дългогодишните му опасения, че Русия заплашва националната сигурност вече са се изпарили.

Според него руската опасност в България вече не е реална и никой не може да обърне курса на страната. Тази опасност вече е опорка на ГЕРБ и ДПС, смята Костов. Той твърди, че ние сме дълбоко интегрирани в ЕС и НАТО и подобни опасения не може да са проблем за предстоящите президентски избори.

Изпарили са се и всичките му страхове от миналата година, че страната увеличава бюджетния дефицит и увеличава инфлацията. Днес той е спокоен, че проблеми с по-големия дефицит няма да има, защото Европа ще го одобри заради увеличени военни разходи, а еврото не се е отразило почти никак върху повишените цени. Причината е само една – по-високите доходи, които изпреварват инфлацията и производителността.

Според Костов икономиката и цените не са проблем на новото правителство, а фокусът трябва да е върху съдебната реформа с разграждане на досегашния модел.

„Смяната на модела не е търсене на реванш. Корупцията е ендемична, има брокери на влияние. Ако новите управляващи не дадат справедливост - следва крах. Мандатът е точно това - точно този модел да се разгради. Той е уязвим, може да бъде разграден, стига да не бъде заменен от нови брокери за влияние, кадрови смени, пожарни действия", коментира Костов.

Бившият премиер даде интересно определение за бившия главен прокурор Сарафов, с което попари всичката радост на ПП- ДБ, че след безбройните им усилия, накрая е дал оставка.

"Сарафов е много лесен и лек противник. Отиде си като перо от птица. Когато подухна вятъра на промяната, го отнесе. Той не е същината на проблема", каза още Костов.

Той пожела на кабинета на Радев успех, но не пропусна да го предупреди, че ако не оправдае очакванията, ще се сгромоляса.

Костов използва ефира, за да направи лична равносметка точно 25 години след края на кабинета си. Замитайки бандитската приватизация от края на 90-те години, той обяви, че тогава е направена последната голяма реформа в България.

Костов продължава да твърди, че не реформите са направени лошо и несправедливо, а лоши са само последиците за тези, които са ги направили.

В аргументите си дори намеси фигури като Хелмут Кол и Уинстън Чърчил, които са донесли изключителни военни победи, обединение на Германия, а после са паднали от власт.

"Всяка голяма реформа не се прощава. Ако направиш реформите - не можеш да останеш дълго на власт. Но след 25 години много хора започват да ти се усмихват. Виждам какво е отношението на хората. След 25 години започват да разбират, смелостта и решителността се оценяват, смиреността, това че можеш да простиш. За това се иска себеотрицание. Говоря за себе си", допълни бившият премиер, като по този се опита да постави златен прах в страниците на българския преход в раздела „Кабинетът на Костов“.

