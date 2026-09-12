Иван Костов обяви своя кандидат за президент и се самопохвали
Твърди, че едва след 25 години хората са разбрали значимостта на неговото управление
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Твърди, че едва след 25 години хората са разбрали значимостта на неговото управление
Бившият канцлер на Германия Хелмут Кол е в интензивното отделение на университетската клиника в Хайделберг след коремна операция. Това съобщава герма...
Лондон/Берлин. Бившият канцлер на Германия Хелмут Кол (1982-1998) е искал да изпрати обратно в Турция половината от всички турци, които са живеели в...