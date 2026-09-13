Големи промени в съдебната система. Приеха закона
Прогресивна България даде старт на най-големите изменения
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Прогресивна България даде старт на най-големите изменения
Твърди, че едва след 25 години хората са разбрали значимостта на неговото управление
Депутат от „Прогресивна България“ настоя за дълбока реформа, ясни правила за ВСС и нов главен прокурор без забавяне
ПП-ДБ се държат неадекватно, мотивите им са плагиатствани и противоконституционни
Той има още 6 месеца като и.ф. главен прокурор
КС може да отмени поправките в Закона за съдебната власт
Трябва да се разграничи индивидуалният от колективния мандат, каза още Хамид Хамид
Законодателна шизофрения нарече проф. Пламен Киров поправките срещу главния прокурор
Депутатите приеха на първо четене три проекта за промени в съдебния закон
Ще се обсъждат промени, свързани с широк кръг от правомощия на магистратите
Опитват се да овладеят съдебната система чрез поправки в закон
Искат постове – веднага, 50% от регулаторите и 50% от съдебната власт
Хора подписвали предварителен договор, без да знаят какво подписват всъщност
Необходими са промени в Наказателния кодекс, защото има „бяло петно“ в него
Държавният глава Румен Радев върна за ново разглеждане отделянето на Националната следствена служба от прокуратурата
До този момент имаме ясно разписана процедура в Закона за съдебната власт
Мария Габриел да каже с какво и как Иван Гешев уронва престижа на съдебната власт
Главният прокурор благодари на всички прокурори, следователи и съдебни служители
Според него има опасност съдебната власт да рухне
За целта бяха приети промени в Наказателнопроцесуалния кодекс и Закона за съдебната власт