Скандалът с Теодора Георгиева оголил кризата в съдебната власт

Проблемите около българския европрокурор Теодора Георгиева са поредното доказателство за тежките дефекти в съдебната система и в държавната власт като цяло, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Димитър Петров в интервю за бТВ. По думите му казусът може да бъде решен след разговор между министър Найденов и Лаура Кьовеши, но големият въпрос остава много по-широк - нуждата от задълбочена съдебна реформа.

Петров посочи, че внесеният от управляващите законопроект за промени в Закона за съдебната власт е първа стъпка към тази цел. Той настоя, че страната има нужда от нови правила за избора на членове на ВСС и от прекратяване на практиката органи с изчерпан мандат да вземат ключови кадрови решения.

„Проблемите около българския главен прокурор Теодора Георгиева са поредното доказателство за проблемите в съдебната система, но и не само в нея - изобщо в цялата държавна власт“, заяви Петров.

Според него фокусът на „Прогресивна България“ е върху съдебна реформа, която да промени начина, по който се избират хората на върха на системата. Депутатът обясни, че целта на законопроекта е да се отпуши законодателният процес и да бъдат въведени ясни критерии за високите професионални и нравствени качества на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет.

„Ако до момента съответните кандидати покриваха биографията и юридическия стаж - те биваха избирани. Сега искаме да създадем правила, по които да бъдат определяни тези кандидати“, каза Петров.

Той посочи и втора ключова промяна - ограничаване на правомощията на Пленума след изтичане на една година от мандата му. По думите му досега не е имало реална спирачка пред орган, който вече е загубил демократичната и професионалната си представителност, но продължава да решава въпроси със сериозни последици за съдебната система.

„Ние смятаме, че не е редно орган с изчерпана демократична и професионална представителност да решава дългосрочни проблеми и да задава темите на кадрови и управленски политики за дълъг период от време. Почти 4 години минаха от края на мандата на ВСС и продължават да решават важни кадрови въпроси“, заяви депутатът.

Петров отбеляза, че след среща между министъра на правосъдието Найденов и професионалните организации е станало ясно, че изборите за нов състав на ВСС не могат да бъдат проведени веднага. Затова от „Прогресивна България“ са поискали хронограма от ВСС, която да покаже кога реално може да се стигне до избор.

„Нашата визия беше до края на годината не само да имаме нов състав на ВСС, а и нов главен прокурор. Визията ни е да не се случва така, че новият главен прокурор да се избира март месец догодина“, допълни Петров.

