Нови подробности за трагедията в Благоевград. Деца на заможни фамилии

Потресаващи подробности изплуват около безпрецедентната трагедия, разтърсила Благоевград след фаталния инцидент в квартал „Струмско“, при който 16-годишно момиче загина, а 15-годишен ученик се бори за живота си, след като двамата паднаха от петия етаж на блок в града.

По информация на struma.com във фаталната сбирка в апартамента на петия етаж в блок №17 на улица „Яне Сандански“ са участвали четирима младежи – трима гимназисти и студент. Всички те са деца на известни и заможни семейства от Благоевград, майката на падналото момче работи в РДПБЗН, има родители с бизнес, служителка в социална институция, юрист и т. н.

По-рано през деня един от участниците в купона поръчал по интернет ЛСД – диетиламид на лизергиновата киселина. Мощното психоактивно вещество, познато още като ЛСД, е известно като съединение, отключващо силни духовни преживявания и халюцинации.

Казват, че този вид дрога буквално "пържи" мозъка...Младежите се снабдили и с райски газ, за да бъде еуфорията им пълна.

Момичето от компанията било приятелка на 15-годишното момче от известно време, затова се озовало на купона, посветен на бъдещата абитуриентска вечер на единия от гимназистите.

Организатор бил студентът, който е бил задържан на място в неадекватно състояние, полугол. Другият задържан е открит часове по-късно в дома на своя приятелка.

Полицията започна разследване на безпрецедентния случай, разтърсил областния център. В апартамента, от който съседите чували крясъци, а после и писъци, все още не е ясно какво точно се е случвало между участниците след употребата на опасната дрога и райски газ.

Все още арестуваните младежи не могат да обяснят какво се е случило поради силно неадекватното си състояние, затова няма информация дали се касае за самоубийство на момичето и момчето, нещастен инцидент или за намеса на някой от другите двама в смъртоносния полет.

Факт е обаче, че подобен потресаващ случай Благоевград не помни, случай, който помрачи областния център в навечерието на днешния хубав празник.

Както "Стандарт" вече съобщи около 00:30 часа след полунощ първо е открито тялото на младото момиче върху плочника пред входа на блока. Малко по-късно е намерено и падналото момче, което по чудо е оцеляло, след като е паднало върху клоните на дърво, омекотили удара.

Състоянието му остава тежко, а заради множеството травми то е транспортирано по спешност в столичната болница „Пирогов“. Другите двама са в полицията, с тях работят психолози от столицата.

