Психично болен живее в поликлиника от 10 години. Агресивен е

Психично болен и бездомен 48-годишен мъж използва сградата на III Диагностично-консултативен център в центъра на София като място за подслон, хранене и лична хигиена вече близо десет години. Според ръководството на лечебното заведение през годините той многократно е проявявал агресивно поведение към пациенти и медицински персонал, както и е нанасял материални щети, съобщава NOVA.

За проблема сигнализира управителят на III ДКЦ д-р Валентина Христова в ефира на „Здравей, България“, като призова институциите за трайно решение.

„Това е лечебно заведение, което се обитава от един 48-годишен бездомен мъж, който за съжаление е психично болен. Той не е виновен за състоянието си, но ние вече 10 години не можем да се справим с този проблем“, заяви тя.

По думите ѝ мъжът многократно е настаняван в психиатрични лечебни заведения. След лечение състоянието му временно се подобрява, но скоро след изписването той отново остава без подслон, прекъсва приема на медикаментите си и се връща в сградата на поликлиниката.

Според д-р Христова той редовно влиза в кабинетите, търси пари или храна и често притеснява пациентите.

„Започва да тропа по всички врати. Влиза при лекари и пациенти и настоява за пари за кафе или хляб. Понякога става агресивен и хората се страхуват“, разказа тя.

Един от най-тревожните случаи е бил, когато мъжът внезапно нахлул в кабинет по време на преглед на бременна жена.

„Пациентката изпадна в шок. Това е риск както за пациентите, така и за служителите ни“, посочи управителят на лечебното заведение.

По думите ѝ през годините многократно са подавани сигнали до полицията, спешната помощ и други институции. Реакция има всеки път, но трайно решение така и не е намерено.

По случая коментар направи и председателят на Комисията по здравеопазване към Столичния общински съвет Ваня Григорова.

Според нея това не е само здравен, а и сериозен социален проблем.

„Човекът няма къде да живее и след изписването си от лечебно заведение отново се оказва на улицата“, заяви тя.

Григорова отбеляза, че полицията, спешната помощ и психиатричните центрове реагират при всеки сигнал, но системата не разполага с механизъм за дългосрочно настаняване и подкрепа на хора с тежки психични заболявания.

Като пример тя посочи Центъра за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“, където легловата база почти постоянно е запълнена.

Според нея устойчивото решение изисква не само повече средства за психиатричната помощ, но и развитие на социални услуги, които да осигурят дългосрочна грижа и подкрепа за хората с тежки психични заболявания, останали без дом.

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