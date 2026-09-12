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Карловци спасяват бездомник

Карловци спасяват бездомник

Съвременните карловци явно не са изгубили от духа на Левски. Съгражданите му започнаха инициатива, с която да помогнат на 53-годишния бездомник Минчо...

07 септември | 14:15
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