Психично болен живее в поликлиника от 10 години. Агресивен е
Редовно влиза в кабинетите, търси пари или храна и често притеснява пациентите
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Редовно влиза в кабинетите, търси пари или храна и често притеснява пациентите
Снажният чаровник от Хаваите живеел във фургон
Съвременните карловци явно не са изгубили от духа на Левски. Съгражданите му започнаха инициатива, с която да помогнат на 53-годишния бездомник Минчо...