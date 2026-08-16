Наглец паркира в дюните, затъна и поиска помощ

Шофьор ще бъде санкциониран, след като навлязъл с автомобила си в защитените дюни край северния плаж на Китен, съобщават от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Нарушението е от 15 август, когато колата на водача - с марка "Ауди" и с русенска регистрация, е затънала на пясъка.

Сигнал за недопустимото паркиране е бил подаден днес в 09:26 ч. през Facebook страницата на ОДМВР в Бургас, като своевременно е бил поет от служителите на Районното управление в Приморско по компетентност.

От полицията поясняват, че нарушителят ще бъде санкциониран по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, който забранява преминаването, престоя и паркирането на превозни средства върху дюни.

Междувременно в телефонен разговор мъжът е заявил пред БНТ, че се е заблудил и затова е навлязъл в дюните.

Самият той по-рано потърсил помощ в една от групите във Facebook, като сам публикувал снимка на колата си - "Ауди", и помолил някой да го издърпа, понеже е затънал в пясъка.

Постът му е предизвикал вълна от недоволство в социалната мрежа.

Около 10 дни по-рано шофьор паркира луксозния си джип със софийска регистрация директно на един от плажовете в Свети Влас буквално на няколко метра от чадърите на плажуващите, а снимки от нарушението бяха разпространени в социалните мрежи.

Ден по-късно от Областната дирекция на МВР в Бургас съобщиха за Dir.bg, че водачът на автомобила е установен и му е наложена глоба по член 30 от Закона за устройството на черноморското крайбрежие, който забранява навлизането и паркирането на автомобили върху плажната ивица, освен за специализирана техника или автомобили със специален режим на достъп.

Санкцията е в размер между 1000 и 3000 лева.