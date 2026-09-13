Наглец паркира в дюните, затъна и поиска помощ
Чака го солена глоба
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Чака го солена глоба
Август е времето, когато българското Черноморие показва най-доброто от себе си
Здравните власти го затвориха за 24 часа
Съпругата на Цецо Елвиса извикана като свидетел в районното
Джип паркира на пясъка в Свети Влас
Почивката не е нужно да бъде избор между удоволствието и активния начин на живот
Пълен обрат с имотния пазар по морето
Форумът в Свети Влас търси нови гости и извън активните летни месеци
Спречкване в заведение прерасна в бой на улицата, разследват причината за смъртта
Нови търгове вървят за отдаване на плажовете по морето
Причината са очаквани интензивни валежи
"Метео Балканс" с тревожна прогноза
Огромно свлачище може да се активира
Оказвана е първа долекарска помощ, други са получили психологическа подкрепа
Според първоначалната информация няма пострадали хора
Дамата направила нещо непростимо, твърди очевидец на огнената стихия
Последни данни съобщи кметът Иван Николов
Тепърва предстоят допълнителни огледи, които да установят конкретния източник на запалването
Бързата намеса на огнеборците спаси други над 20 автомобила от пожар на Свети Влас
Задържани са двама поляци