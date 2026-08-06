Половин милион гледания и бърза реакция! Глобяват наглия шофьор от плажа

Публикация на Мариела Нейкова, съпруга на певеца Цветелин Атанасов, Цецо Елвиса, доведе до реакция на полицията, след като тя показа автомобил, паркиран директно върху плажната ивица.

Нейкова съобщи, че е била потърсена от служители на Районното управление в Свети Влас, които са се самосезирали след публикацията ѝ, събрала близо половин милион гледания във Facebook.

„Днес човекът, който бе паркирал така автомобилът си върху плажната ивица и за който имах пост с близо половин милион гледания във фейсбук, ще бъде официално санкциониран с акт. Току-що ми се обадиха от Районното полицейско управление в Свети Влас. Помолиха ме да се подпиша като свидетел по случая“, написа тя.

По думите ѝ шофьорът ще бъде официално санкциониран с акт.

„Не ми е приятно да се разхождам до полицейското управление. Не познавам човека и не знам какъв е, но според мен си заслужава акта“, коментира Нейкова.

Тя допълва, че това е пореден неин сигнал за нередност, който води до реални действия от страна на институциите, и изразява мнение, че общественият натиск често е причината подобни случаи да получат бърза реакция.

Джипът "Мерцедес" е със софийска регистрация. Водачът вече е установен. Наложена му е глоба по член 30 от Закона за устройството на черноморското крайбрежие, който забранява навлизането и паркирането на автомобили върху плажната ивица, освен за специализирана техника или автомобили със специален режим на достъп. Санкцията е в размер между 1000 и 3000 лева.