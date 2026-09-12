Половин милион гледания и бърза реакция! Глобяват наглия шофьор от плажа
Съпругата на Цецо Елвиса извикана като свидетел в районното
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Съпругата на Цецо Елвиса извикана като свидетел в районното
Твърди, че е помислил пътя за разрешен
Говори Гроздан Караджов
Как сае е стигнало до фаталния инцидент
Анета Савова коментира и ефективността на мерките срещу мръсния въздух в София
Преди 26 години той е работил към държавния нотариат
КАТ дадоха подробности
Причината –забавен обвинителен акт
Семерджиев е обвиняем за пет престъпления и се намира в ареста повече от три месеца
Съдиите решили, че жалбата на глобения е неоснователна и я отхвърлили
Регистрирала над 45 дружества с името "МЕГЗ" и пореден номер, за да избягва ДДС
Глобата може да скочи и до 3000 лв
От РЗИ са връчили акт още в първия работен ден на новата година
Това съобщи директорът на здравната инспекция д-р Анета Винева, цитирана от БТА.
При проверка полицаи откриха близо половин тон месо в багажник, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. В багажното отделение са открити 450 кг месо без съо...
От началото на месец май до настоящия момент са проверени 2646 заведения и са съставени 46 акта на лица, които предоставят алкохол и тютюневи изделия...
Храмът има Акт 16, "барчето" му - не Масивната ограда и няколко постройки около придобилата скандална известност пазарджишка джамия „Абу Бекир" трябв...
70 акта са съставени на таксиметрови шофьори при акция ИА "Автомобилна администрация" по Черноморието. Извънредната акция се проведе по разпореждане...
На 340 обекта от различни икономически дейности - продажба на промишлени стоки, заведения за хранене и развлечения, фризьорски салони и други в Добри...
Специализираната прокуратура е внесла за втори път в Специализирания наказателен съд обвинителния акт срещу десет участници в организирана престъпна г...