Тайни документи взривиха Испания: Разузнаването предупредило за масово нахлуване на мигранти
Властите са знаели за призивите в социалните мрежи
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Властите са знаели за призивите в социалните мрежи
Четирима непълнолетни са в полезрението на полицията
Съдът нареди радикални ограничения за Facebook и Instagram
Съпругата на Цецо Елвиса извикана като свидетел в районното
Жена едва не била блъсната пред очите му
Случаят разпали страстите в Слънчев бряг
Преживели нощи под дъжда преди да ги открие в полето
Публикацията е на фона на многобройните коментариза високите цени по българското Черноморие
Meta призна за глобален технически проблем, потребители по света масово съобщават за блокирани профили и неработещи услуги
Мнимият свещеник разбуни социалните мрежи
С помощта на вградена троянска програма събрали потребителски данни
Мета се опитва да заобиколи новите регламенти на ЕС
Можете да се превключва между тях, без излизане
Целта е да избегне санкциите на ЕС
Ето как можете да избегнете досег с ИИ
През юли компанията ще проведе хакатон за генеративен ИИ
Facebook Marketplace е онлайн услуга за обяви, стартирана през 2016 г., която позволява на потребителите на Facebook да купуват и продават почти всичк...
Марк Зукърбърг, основател и главен изпълнителен директор на Meta, вече заяви, че 2023 г. ще бъде "годината на ефективността" в неговата компания
С помощта на SAM обектите могат да бъдат идентифициране с посочване или с изписване на дума
Meta Verified започва от $11,99 на месец