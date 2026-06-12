Срив удари Facebook и Instagram, хиляди останаха без достъп

Глобален срив засегна социалните мрежи Facebook и Instagram, оставяйки хиляди потребители по света без достъп до профилите им. Само за минути сайтовете за следене на онлайн услуги бяха залети от сигнали за проблеми с платформите на Meta, а много хора съобщиха, че са били автоматично изхвърлени от акаунтите си или не могат да заредят новинарския поток.

По данни на Downdetector най-сериозни са били проблемите при Facebook, където са регистрирани над 62 000 сигнала за неизправности, докато за Instagram подадените оплаквания надхвърлят 8000. Реалният брой на засегнатите потребители вероятно е значително по-голям, тъй като статистиката се основава единствено на доброволно изпратени сигнали.

От Meta потвърдиха, че са наясно със ситуацията. Говорителят на компанията Анди Стоун съобщи, че екипите работят по отстраняването на проблема и възстановяването на услугите възможно най-бързо. Засега не е обявена официална причина за срива.

Освен Facebook и Instagram, нарушения са отчетени и при част от бизнес услугите на Meta, включително Messenger API, платформата Messenger и инструменти за рекламодатели, което създаде затруднения и за компании, разчитащи на екосистемата на технологичния гигант.

Сривът предизвика бурна реакция в социалните мрежи, които останаха достъпни, като хиляди потребители публикуваха съобщения, че не могат да влязат в профилите си или получават необясними грешки при опит за достъп. Подобни мащабни прекъсвания на услугите на Meta се случват сравнително рядко, но винаги поставят на изпитание комуникацията на милиарди потребители и бизнеса, който използва платформите за реклама и продажби.

Към момента компанията продължава работа по пълното възстановяване на системите, като не се съобщава за кибератака или друга злонамерена намеса.

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