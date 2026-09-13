Срив удари Facebook и Instagram, хиляди останаха без достъп
Meta призна за глобален технически проблем, потребители по света масово съобщават за блокирани профили и неработещи услуги
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Meta призна за глобален технически проблем, потребители по света масово съобщават за блокирани профили и неработещи услуги
Българинът остана на 20-о място
Много полети от Острова бяха отменени и днес
За обслужване на пътниците се осигуряват автобуси
Технически проблем е възникнал в информационните системи на МВР, които обслужват ГКПП и КАТ. Това съобщиха от вътрешно министерство. И уточниха, че сп...
Срив на системите предизвика хаос в метрото на Торонто. Близо 125 хиляди пътници са били блокирани под земята в следствие на проблема. По-късно власти...
Граничните пунктовете работят при пълен капацитет и вече пропускат товарни автомобили. Това съобщиха от пресцентъра на МВР и уточниха, че техническият...
Временно е преуставено движението на метрото от метростанция Централна гара до станция Сердика, съобщиха от Столична община. Причината е в технически...
Хасково. Подмяна на софтуера на турската митница ще стопира временно движението през през граничните ни пунктове с южната съседка. Ограниченията при...
Лос Анджелес. Бутонът за споделяне в Twitter на съдържание от външни сайтове изненада потребителите за няколко дни, като при натискане сваляше на комп...
Моделите, които ще бъдат изтеглени, са Ford Crown Victoria, Mercury Grand Marquis I Linncoln Town Car