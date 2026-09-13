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Повреда спря метрото

Повреда спря метрото

Временно е преуставено движението на метрото от метростанция Централна гара до станция Сердика, съобщиха от Столична община. Причината е в технически...

20 май | 16:40
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