Най-новият руски изтребител Су-57 се разби край Москва

Руски изтребител Су-57 от пето поколение се е разбил в района на Звенигород, недалеч от Москва, съобщават руски медии, сред които „Коммерсант“, както и Telegram каналите Mash, 112 и „Осторожно, новости“.

По информация на очевидци самолетът е паднал между микрорайона Шихово и село Луцино, на около пет километра от Звенигород. В близост се намира и военновъздушната база Кубинка.

Пилотът се е спасил

Руското министерство на отбраната съобщи, че пилотът е успял да се катапултира, а животът му е извън опасност.

По данни на ведомството самолетът се е разбил по време на излитане, като полетът е бил без боекомплект. Машината е паднала в необитаем район и няма данни за жертви или материални щети на земята.

Започна разследване

Следственият комитет на Русия е образувал наказателно производство за евентуално нарушение на правилата за полети или подготовката за тях.

Предварителната версия за катастрофата е техническа неизправност на авиационната техника, но причините тепърва ще бъдат изяснявани.

Един от най-модерните руски изтребители

Су-57 е многоцелеви изтребител от пето поколение, разработен като наследник на Су-27.

Първият прототип извършва тестов полет през 2010 година, серийното производство започва през 2019 г., а през 2020 г. руските Въздушно-космически сили получават първата серийна машина.