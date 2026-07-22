Исторически прецедент! Световното през 2030 г. ще се играе на 3 континента

След края на Световното първенство през 2026 г. футболните фенове вече започнаха обратното броене към следващото голямо събитие. Причината е повече от специална – Мондиал 2030 ще отбележи 100 години от първото световно първенство, а FIFA подготвя най-мащабния турнир в историята.
За първи път мачове ще се играят на три континента – Европа, Африка и Южна Америка.
Основните домакини ще бъдат Испания, Португалия и Мароко, които спечелиха общата кандидатура за организацията на турнира.
Президентът на FIFA Джани Инфантино заяви, че световното първенство принадлежи на целия свят и именно затова юбилейното издание ще обедини различни континенти и култури.
Шест държави ще приемат мачове
Освен трите официални домакина, специални откриващи срещи ще се проведат още в Уругвай, Аржентина, Парагвай.
Това е символичен жест към първото световно първенство през 1930 г., организирано именно в Уругвай.
Първият двубой ще се играе на легендарния стадион „Сентенарио“ в Монтевидео – арената, построена специално за първия Мондиал.
Президентът на Футболната асоциация на Уругвай Игнасио Алонсо определи решението като „глобално послание за единство“.
Рекорден брой градове и стадиони
Окончателният списък със стадионите ще бъде одобрен през декември 2026 г., но плановете предвиждат срещите да се играят на 21 стадиона, 18 града, 6 държави.
Това ще бъде най-разпръснатото географски световно първенство, организирано досега.
Кога започва Световното първенство?
Мондиал 2030 ще бъде и най-дългият в историята.
Турнирът ще продължи 44 дни – от 8 юни до 21 юли 2030 г.
Първите срещи ще се проведат на 8 и 9 юни в Уругвай, Аржентина и Парагвай, а официалната церемония по откриването на основната част на турнира ще бъде между 13 и 14 юни.
Колко отбора ще участват?
Както и на Световното първенство през 2026 г., във финалната фаза ще участват 48 национални отбора. Разширеният формат остава в сила и през 2030 г., което означава повече мачове, повече участници и още по-голям футболен спектакъл.