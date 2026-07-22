Исторически прецедент! Световното през 2030 г. ще се играе на 3 континента

След края на Световното първенство през 2026 г. футболните фенове вече започнаха обратното броене към следващото голямо събитие. Причината е повече от специална – Мондиал 2030 ще отбележи 100 години от първото световно първенство, а FIFA подготвя най-мащабния турнир в историята.

За първи път мачове ще се играят на три континента – Европа, Африка и Южна Америка.

Основните домакини ще бъдат Испания, Португалия и Мароко, които спечелиха общата кандидатура за организацията на турнира.

Президентът на FIFA Джани Инфантино заяви, че световното първенство принадлежи на целия свят и именно затова юбилейното издание ще обедини различни континенти и култури.

Шест държави ще приемат мачове

Освен трите официални домакина, специални откриващи срещи ще се проведат още в Уругвай, Аржентина, Парагвай.

Това е символичен жест към първото световно първенство през 1930 г., организирано именно в Уругвай.

Първият двубой ще се играе на легендарния стадион „Сентенарио“ в Монтевидео – арената, построена специално за първия Мондиал.

Президентът на Футболната асоциация на Уругвай Игнасио Алонсо определи решението като „глобално послание за единство“.

Рекорден брой градове и стадиони

Окончателният списък със стадионите ще бъде одобрен през декември 2026 г., но плановете предвиждат срещите да се играят на 21 стадиона, 18 града, 6 държави.

Това ще бъде най-разпръснатото географски световно първенство, организирано досега.

Кога започва Световното първенство?

Мондиал 2030 ще бъде и най-дългият в историята.

Турнирът ще продължи 44 дни – от 8 юни до 21 юли 2030 г.

Първите срещи ще се проведат на 8 и 9 юни в Уругвай, Аржентина и Парагвай, а официалната церемония по откриването на основната част на турнира ще бъде между 13 и 14 юни.

Колко отбора ще участват?

Както и на Световното първенство през 2026 г., във финалната фаза ще участват 48 национални отбора. Разширеният формат остава в сила и през 2030 г., което означава повече мачове, повече участници и още по-голям футболен спектакъл.