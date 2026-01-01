Исторически прецедент! Световното през 2030 г. ще се играе на 3 континента
За първи път в историята Мондиал ще обхване шест държави-турнирът отбелязва 100 години
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За първи път в историята Мондиал ще обхване шест държави-турнирът отбелязва 100 години
Фондацията ръси ноти и сексапил в Уругвай
Полицейски патрул e останал цялата нощ в района на центъра за настаняване на столичния бул."Монтевиедео". Причината е вчерашното масово сбиване там....
На открита приемна в ж.к. „Овча Купел", на ул. „Монтевидео" 98 кандидатът на ГЕРБ за кмет на район „Овча Купел" Христина Семерджиева и кандидатът за о...